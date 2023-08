Türkiye'nin tek gündemi var, o da ''herşeye her gün gelen zamlar''

Bizi bize unutturan, insanları birbiri ile düşman eden, gelecekten ümidimizi kestiren, bizleri karamsar, gri bir dünyanın içine hapseden, kısacası herşeyden soğutan zamlar...

''Kira'' konusunda makas çok daha açık bu konuda. Diğer bir deyişle Türkiye artık kira ile yatıp, kira ile kalkıyor.

Kiracı ile ev sahibi arasında mahkemelik olunmamış hiç bir kent yok an itibariyle.

Bu konuda ''dosya patlaması'' ise başta büyükşehirler olmak üzere her geçen gün köylere kadar yayılıyor.

Kiracısını çıkarabilmek için kapısını – penceresini söken ev sahibleri mi ararsınız?

Elektrik – su aboneliğini kestirip yeni kira kontratosu yapmayan ev sahipleri mi ararsınız?

Üzerindeki diğer gayrimenkulleri akrabalarının üzerine devredip ''oğlumu bu daireye oturtacağım'' diyen ev sahipleri mi ararsınız?

Kiracısına elden para teklif eden ev sahipleri mi ararsınız?

Ne ararsanız hepsi bu dava dosyalarının içinde var.

Ev sahipleri bunu yapınca kiracılar da boş duracak değil ya?

Yüzde 25 'de diretiyor bir çoğu.

''Git mahkemeye'' diyor ev sahibine.

Ne acıdır ki, bu sürtüşmeler her an kavgaya dönüşüyor ve çoğu zaman karakolda, hastanede ve mezarlıkta son buluyor.

Ev sahibini öldüren kiracı, kiracısını öldüren ev sahibi...

Ben de bir ekonomistim...

Kira artışlarını durdurmadan enflasyonu durdurmak mümkün değildir.

Gecekondu kiralarında bile 10 bin liradan söz ediliyorsa, taze fasulyeyi 70 liradan aşağı alamazsın.

Cebinde 5 milyon paran yoksa, ev almaya çıkamıyorsan, kuzu pirzolaya 730 lira dediklerinde bozulmayacaksın.

Dolar'daki artışın etkilerini mal ve ürünlerde azaltabilmenin tek yolu arz – talep dengesini kurabilmektir.

Bugün Türkiye artık ''çekirdek aile'' kavramını çoktan unutmuştur. Eskisi gibi aileler toplu yaşamaktan yana değiller. Hatta belirli yaşa gelmiş çocuklar bile bireysel olarak başka yerlerde oturmayı tercih ediyorlar.

Yabancılara konut satışının önünün açılması, mültecilere tanınan haklar da göz önüne alındığında Türkiye'de konut sorununun kısa vadede çözülmesinin zor olduğu ortaya çıkıyor.

Yani diğer bir deyişle konuta olan ihtiyaç her geçen gün artarken bu soruna acil çözüm bulunması da kaçınılmaz hale gelmiştir.

İnanıyorum ki çok kısa bir süre içinde artık konutlarda yıllık kira dönemi sona erecektir.

6 aylık, 3 aylık, aylık, haftalık ve hatta günlük kira dönemleri öne çıkmış olacaktır. Zaten yok dense bile bugün bu uygulamanın yaşamda olduğu bal gibi ortadadır.

Çözüm...

Bence bu iş kişilere bırakılmamalı, devlet eliyle çözülmelidir. Devlet kontrolü altında dahi demiyorum. Ancak devlet konut sorununu çözebilir ülkemizde diyorum. Başta lojmanlar olmak üzere, sadece yaz aylarında kullanılan misafirhaneler olmak üzere her türlü sosyal tesis çok acele elden geçirilerek kiralanabilir hale getirilmeli ve devlet eliyle, internet ortamında vatandaşlara kiralanmalıdır. Başta dar gelirli ailelerden başlamak üzere kiraya verilmeli ve ailelerin mağduriyeti önlenmelidir. Bu işe çok kısa zamanda hazır hale getirilecek binalardan başlanılmalıdır. Yoksa devlet ne kadar süre ile kira yardımı yapabilir ki.

Ev sahibi devlet olan kiracının asla mağdur olmayacağı ortadadır.