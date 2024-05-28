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Kiralananın kullanıma uygun ve sözleşme süresince bu şekilde kalması,

Kiracı ların 2024'teki hakları, kiralananın uygunluğundan kira bedelinin belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede korunmaktadır.

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