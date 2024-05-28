Kiracıların 2024'teki hakları, kiralananın uygunluğundan kira bedelinin belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede korunmaktadır.
İşte güncel kiracı hakları;
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Kiralananın kullanıma uygun ve sözleşme süresince bu şekilde kalması,
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Zorunlu sigorta, vergi gibi masrafların ev sahibi tarafından karşılanması,
- Kullanımla ilgili yan giderlerin ev sahibi tarafından ödenmesi,
- Kiralananın ayıplı olması durumunda kira bedelinde indirim veya fesih hakkı,
- Ev sahibinin izniyle alt kiracı alma veya kira sözleşmesini devretme,
- Depozitonun kira sözleşmesi sonunda geri alınması,
- Kira bedelinin gecikmesi durumunda ceza uygulanamaması,
- Kiracı aleyhine tek taraflı değişiklik yapılamaması.
Ev Sahibi Değişirse:
- Yeni ev sahibi, mevcut kira sözleşmesine bağlı kalmak zorundadır.
- Yeni malik, kira sözleşmesini feshetmek isterse tapu devrinden sonra 1 ay içinde kiracıya ihtarname göndermelidir.
5 Yıllık Kiracı Hakları:
- 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde kira bedeli, her 5 yıl sonunda hakim tarafından belirlenir.
- Hakim, tüketici fiyat endeksi, kiralananın durumu ve emsal kira bedellerini göz önünde bulundurarak kira bedelini hakkaniyete uygun şekilde belirler.
Editör: Nurican ALBAYRAK