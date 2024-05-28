Kiracıların 2024'teki hakları, kiralananın uygunluğundan kira bedelinin belirlenmesine kadar geniş bir yelpazede korunmaktadır.

İşte güncel kiracı hakları;

  • Kiralananın kullanıma uygun ve sözleşme süresince bu şekilde kalması,

    İrlandalılar, ülkelerinin Filistin devletini resmen tanımasından memnun İrlandalılar, ülkelerinin Filistin devletini resmen tanımasından memnun

  • Zorunlu sigorta, vergi gibi masrafların ev sahibi tarafından karşılanması,

  • Kullanımla ilgili yan giderlerin ev sahibi tarafından ödenmesi,
  • Kiralananın ayıplı olması durumunda kira bedelinde indirim veya fesih hakkı,
  • Ev sahibinin izniyle alt kiracı alma veya kira sözleşmesini devretme,
  • Depozitonun kira sözleşmesi sonunda geri alınması,
  • Kira bedelinin gecikmesi durumunda ceza uygulanamaması,
  • Kiracı aleyhine tek taraflı değişiklik yapılamaması.

Ev Sahibi Değişirse:

  • Yeni ev sahibi, mevcut kira sözleşmesine bağlı kalmak zorundadır.
  • Yeni malik, kira sözleşmesini feshetmek isterse tapu devrinden sonra 1 ay içinde kiracıya ihtarname göndermelidir.

5 Yıllık Kiracı Hakları:

  • 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmelerinde kira bedeli, her 5 yıl sonunda hakim tarafından belirlenir.
  • Hakim, tüketici fiyat endeksi, kiralananın durumu ve emsal kira bedellerini göz önünde bulundurarak kira bedelini hakkaniyete uygun şekilde belirler.
Editör: Nurican ALBAYRAK