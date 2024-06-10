Siyahser Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışma, kiracının evi ateşe vermesiyle sonuçlandı.

Ev sahibiyle tartışan kiracıdan şok eden tepki

Edinilen bilgilere göre, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi'nde ikamet eden B.S., ev sahibi İ.Y.'nin evi boşaltma talebine şiddetli bir tepki gösterdi. Tartışmanın ardından öfkesine yenik düşen kiracı, oturduğu müstakil evin zemin katını ateşe verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, evde maddi hasar meydana geldi. Neyse ki, olayda yaralanan olmadı.

Kira krizi mi? Yoksa öfke patlaması mı?

Olayın ardındaki gerçek neden henüz netlik kazanmamış olsa da, yaşananlar kiracı-ev sahibi ilişkilerindeki gerilimi gözler önüne seriyor. Kiracı B.S.'nin ev sahibiyle yaşadığı anlaşmazlığın detayları ve olayın hukuki boyutu ise merak konusu olmaya devam ediyor.