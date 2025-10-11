Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm amaçlı kiralanan konutlara yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Yeni yönetmeliğe göre, belgesi olmayan konut sahiplerine idari para cezası uygulanacak. Denetim süreçleri de yeniden düzenlendi.

Yeni yönetmelik yürürlükte

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği” kapsamında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

Düzenleme, konutların tek seferde 100 gün veya daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

İzin belgesi şartı güçlendirildi

Yeni düzenlemeyle birlikte, izin belgesi yalnızca konutun yönetmelikte tanımlanan nitelikleri taşıdığını gösterecek. Belge, sadece izin verilen bağımsız bölümü kapsayacak ve konutun asli kullanım amacını değiştirmeyecek.

Ayrıca, bu belge imar planı değişikliği için dayanak oluşturamayacak ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında ek hak sağlamayacak.

Denetim süreci yeniden tanımlandı

Yönetmeliğe göre, 100 gün veya daha kısa süreli kiralamalarda denetim yetkisi doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı’na verildi.

İzin belgeli konutlar, belgenin düzenlenmesinden itibaren en az iki yılda bir kontrol edilecek. Evraklarda eksiklik tespit edilirse belge sahibine 30 gün süre tanınacak.

Eksiklik giderilmezse ceza ve belge iptali

Denetim sırasında eksikliklerin devam etmesi halinde idari para cezası uygulanacak ve 15 gün ek süre verilecek. Eksiklikler bu sürede de tamamlanmazsa izin belgesi iptal edilecek.

Denetim tarihi konut sahibine önceden bildirilecek. Denetime engel olunması durumunda ise mevzuata uygun cezai işlem uygulanacak.

“Turizm Amaçlı Konut” ibaresi değişti

Yeni düzenlemeyle “Turizm Amaçlı Konut” plaketi de yeniden tanımlandı. Artık plaket üzerinde, konutun mevzuata uygun olarak denetlendiğine dair bilgi yer alacak.

Ayrıca kiraya verilen konutlarda, bina kurallarını ve acil çıkış yollarını gösteren bilgilendirme kartı bulundurma zorunluluğu getirildi.