Böceklerle mücadelede kimyasal kullanmak istemeyenler için ideal olan bu karışım, sirke ve doğal esansiyel yağların bir araya getirilmesiyle oluşturuluyor. Sirke, asidik özelliği sayesinde böcekleri uzaklaştırırken, doğal yağlar ise hoş bir koku sağlayarak evinizi ferahlatıyor.

Hazırlanan karışım, hamamböceklerinin sıklıkla görüldüğü alanlara veya potansiyel giriş noktalarına püskürtülerek uygulanabilir. Böylece, evinizi hamamböceklerinden korurken aynı zamanda sağlıklı bir yaşam ortamı oluşturmuş olursunuz.

Karışımın hazırlanması oldukça basittir. Bir su bardağı suya yarım su bardağı sirke eklenir ve buna ek olarak 10 damla biberiye yağı, 10 damla nane yağı ve 10 damla lavanta yağı da karışıma eklenir. Sonrasında, elde edilen karışım iyice çalkalanarak homojen hale getirilir ve bir sprey şişesine aktarılır.

Özellikle banyo, mutfak ve diğer nemli alanlarda hamamböcekleriyle karşılaşma olasılığı daha yüksek olduğundan, bu bölgelere karışımın düzenli olarak uygulanması tavsiye edilir. Bu basit ancak etkili yöntemle, kimyasal kullanmadan evinizde temiz ve rahat bir ortam sağlayabilirsiniz.

İŞTE ETKİLİ KARIŞIMIN TARİFİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı su

- 1/2 su bardağı sirke

- 10 damla biberiye yağı

- 10 damla nane yağı

- 10 damla lavanta yağı

Yapılışı:

1. Bir sprey şişesine su, sirke ve doğal yağları ekleyin.

2. Şişeyi iyice çalkalayarak karışımı homojen hale getirin.

3. Hazırladığınız karışımı, hamamböceklerinin görüldüğü alanlara veya potansiyel giriş noktalarına püskürtün.