“Kedi, Köpeklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” değişikliği kapsamında, evcil hayvan sahiplerinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar mikroçip uygulaması yaptırmaları gerekiyor.

İlimiz genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar toplam 13.123 ev hayvanına mikroçip takılarak kayıt altına alındı. Bunların 7.355’i köpek, 5.768’i ise kedi oldu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yetkilendirilmiş serbest veteriner hekim klinikleri aracılığıyla yürütülen işlemler aralıksız sürerken, belediye ekipleri de sahada hayvan sahiplerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Mikroçipler, kedi ve köpeklerin deri altına yerleştirilerek, hayvanın kimlik bilgileri, sahibi, aşı kayıtları ve sağlık geçmişinin Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvan Bilgi Sistemi’nde güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor. Uzmanlar, mikroçip uygulamasının yalnızca yasal bir zorunluluk olmadığını, aynı zamanda hayvanların güvenliği ve sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Uygulama, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikerleri/teknisyenler tarafından yapılabileceği gibi, yetkilendirilmiş serbest veteriner hekimler tarafından da gerçekleştirilebiliyor.

Yetkililer, tüm evcil hayvan sahiplerini 31 Aralık 2025 tarihine kadar mikroçip uygulamasını yaptırarak hem yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye hem de sevimli dostlarının güvenliğini sağlamaya çağırıyor.