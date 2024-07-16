Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 4,1 milyar TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Bakan Göktaş, bu yardımın 2006 yılında engelli bireylerin aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlatarak, 555 bin vatandaşın bu yardımdan yararlandığını belirtti.

"Aile bütünlüğünü koruyoruz"

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın engelli bireylerin aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliklendirdiğini vurguladı. "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi. Bu yardım, bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenmesini amaçlıyor.

Evde Bakım Yardımı 9.077 TL oldu

Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik ve istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli politikalar geliştirdiklerini belirten Göktaş, "Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. Evde Bakım Yardımı'nın Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle 7 bin 608 TL'den, 9.077 TL’ye çıkarıldığını ve bu artışın Ağustos ayında hesaplara yansıtılacağını söyledi.

"Sürdürülebilir ve şeffaf yardımlar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Evde Bakım Yardımı'nın tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.