Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik ekonomik destek sağlayan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacağını bildirdi. Göktaş, yarın itibarıyla toplam 4,2 milyar TL ödeme yapılacağını belirtti.

2006'dan bu yana destek

Bakan Göktaş, 2006 yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı’nın, engelli bireylerin aile ortamında desteklenmesini amaçladığını hatırlatarak, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakımını önceliyoruz. Bu yardımla, engellilerin aileleriyle birlikte yaşamalarını destekliyor ve aile birliğinin korunmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

Engellilerin temel hakları güvence altında

Evde Bakım Yardımı’nın, tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşları desteklediğini vurgulayan Göktaş, "Bakanlık olarak, engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam erişim sağlamaları için hak temelli politikalar geliştiriyoruz. Bütüncül ve adil sosyal hizmet modellerimizle toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplam 4,2 milyar TL ödeme yapılacak

Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7.608 TL ödeme yapıldığını belirterek, "Kurban Bayramı dolayısıyla ödemeleri öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay, 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı Vizyonumuz çerçevesinde, engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir olmasını sağlamaya devam edeceğiz. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.