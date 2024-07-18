Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayıları artışına paralel olarak evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı miktarlarını açıkladı. Bu yeni düzenlemelerle birlikte sosyal yardım ödemelerinde önemli artışlar yaşanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara-Konya hızlı tren seyahati sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, temmuz ayı itibarıyla evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı miktarlarının güncellendiğini duyurdu. Evde bakım yardımının 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseltildiğini ve yaşlı aylığının da 4 bin 196 TL'den 5 bin 7 TL'ye çıkarıldığını belirtti.

Bakan Göktaş, evde bakım yardımının artışını şu sözlerle açıkladı: "Yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza yönelik evde bakım hizmetlerini güçlendirmek adına bu artışı gerçekleştirdik. Ayrıca yaşlı aylığında yüzde 70 ve üzerinde raporu olan vatandaşlarımız için de destek miktarını artırdık."

Ayrıca Bakan Göktaş, doğum oranlarının düşüşüne dikkat çekerek, bu konuda yeni bir saha çalışması başlatılacağını ve ilgili bakanlıklarla birlikte çalışmaların devam edeceğini ifade etti. Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya gibi düşük doğum oranlarına sahip illerin de Aile Gençlik Fonu kapsamına alınacağını söyledi. Bu fonun, ailelere doğum yardımı ve destek sağlamak amacıyla genişletileceği bilgisini paylaştı.