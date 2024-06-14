Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşanan trajik bir olayda, evinde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli 14 yaşındaki Merve Dağlı hayatını kaybetti. Olay, Eskil ilçesinin Güneşli köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakınındaki ağılda küçükbaş hayvanların süt sağımı için evden ayrıldıklarında, Merve Dağlı evde yalnız kalmıştı.

Banyoda baygın halde bulundu

Belirlenemeyen bir nedenle oturma odasında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Köylüler, kilitli olan kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Merve Dağlı'nın baygın halde banyoda bulunduğunu gördüler. Dumandan etkilendiği anlaşılan Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Merve Dağlı hayatını kaybetti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayın çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.