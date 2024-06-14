Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, başarısını taçlandırmak için öğrenciyi evinde ziyaret ederek karnesini takdim etti.

Evde eğitim alan Canpolat Çelik'in başarısını ödüllendiren Kaymakam Odabaş, öğrenciyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında çeşitli hediyeler veren Kaymakam Odabaş, öğrencinin ailesiyle de sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Odabaş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, evde eğitim hizmeti alan öğrencilerin başarılarının önemine vurgu yaparak, Canpolat Çelik'i tebrik ettiğini belirtti. Öğrenciye ve ailesine desteklerinin devam edeceğini ifade eden Kaymakam Odabaş, sağlık sorunlarıyla mücadele eden öğrencilere yönelik hassasiyetlerinin süreceğini dile getirdi.

Bu özel ziyaret, Edremit ilçesindeki eğitim camiasında ve yerel toplumda olumlu yankı uyandırdı, öğrenci ve ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.