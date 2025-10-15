Aksaray’da karbonmonoksit gazından zehirlenen 21 yaşındaki Meryem Ölmez ve 1 yaşındaki oğlu Halil İbrahim Ölmez yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karbonmonoksit gazı can aldı
Aksaray’da Fatih Mahallesi 4105 Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 1’inci katında saat 22.30 sıralarında acı bir olay yaşandı. Köyden evine dönen Mehmet Ölmez, kapıyı açtığında eşini Meryem (21) ve oğlunu Halil İbrahim (1) hareketsiz buldu.
Olay üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı ve anne ile oğul, gazdan zehirlendikleri belirlenerek hastanelere kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadılar.
Gaz sızıntısı tespit edildi
Olay yerinde çağrılan doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, evdeki sızıntı nedeniyle gaz akışını kesti. Anne ve oğulun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.
Olay yerinde, küçük Halil İbrahim’in çocuk arabası ve oyuncakları dikkat çekti. Olayın ardından polis ve savcılık ekipleri, soruşturma başlattı.