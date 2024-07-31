Evde meyveli dondurma yapmak oldukça kolay ve eğlenceli bir süreçtir. İşte basit bir meyveli dondurma tarifi:
Malzemeler:
- 2 su bardağı taze meyve (muz, çilek, mango, böğürtlen, şeftali gibi)
- 1/2 su bardağı yoğurt (veya süt)
- 1/4 su bardağı bal veya şeker (isteğe bağlı)
- 1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)
Yapılışı:
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Meyveleri Hazırlayın:
- Taze meyveleri yıkayın, kabuklarını soyun (gerekirse) ve doğrayın. Eğer dondurma yaparken kullanacağınız meyveler dondurulmuşsa, doğrudan kullanabilirsiniz.
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Meyveleri Karıştırın:
- Doğranmış meyveleri bir karıştırma kabına alın. Üzerine yoğurdu (veya sütü), balı (veya şekeri) ve limon suyunu ekleyin.
- Bir mutfak robotu veya blender ile tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
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Dondurma Kalıbına Dökün:
- Karışımı dondurma kalıplarına veya bir kap içerisine dökün. Eğer dondurma kalıbınız yoksa, küçük plastik kaplar veya silikon kalıplar da kullanabilirsiniz.
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Dondurun:
- Dondurma kalıplarını dondurucuya yerleştirin ve en az 4-6 saat dondurun. Dondurma, tamamen sertleşene kadar dondurulmalıdır.
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Servis Yapın:
- Dondurma hazır olduğunda, kalıptan çıkarmak için birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından dondurmayı servis yapabilirsiniz.
İpuçları:
- Farklı meyveler kullanarak değişik tatlar elde edebilirsiniz.
- Yoğurt yerine süt veya süt alternatifleri kullanarak da dondurma yapabilirsiniz.
- Dondurmanın daha kremsi bir kıvamda olması için karışıma bir miktar krema ekleyebilirsiniz.
Afiyet olsun! Bu taze ve sağlıklı meyveli dondurma, sıcak yaz günlerinde serinlemek için harika bir seçenektir.
Editör: Mehrican Candemir