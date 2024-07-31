Evde meyveli dondurma yapmak oldukça kolay ve eğlenceli bir süreçtir. İşte basit bir meyveli dondurma tarifi:

Malzemeler:

  • 2 su bardağı taze meyve (muz, çilek, mango, böğürtlen, şeftali gibi)
  • 1/2 su bardağı yoğurt (veya süt)
  • 1/4 su bardağı bal veya şeker (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Meyveleri Hazırlayın:

    • Taze meyveleri yıkayın, kabuklarını soyun (gerekirse) ve doğrayın. Eğer dondurma yaparken kullanacağınız meyveler dondurulmuşsa, doğrudan kullanabilirsiniz.

  2. Meyveleri Karıştırın:

    • Doğranmış meyveleri bir karıştırma kabına alın. Üzerine yoğurdu (veya sütü), balı (veya şekeri) ve limon suyunu ekleyin.
    • Bir mutfak robotu veya blender ile tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.

  3. Dondurma Kalıbına Dökün:

    • Karışımı dondurma kalıplarına veya bir kap içerisine dökün. Eğer dondurma kalıbınız yoksa, küçük plastik kaplar veya silikon kalıplar da kullanabilirsiniz.

  4. Dondurun:

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    • Dondurma kalıplarını dondurucuya yerleştirin ve en az 4-6 saat dondurun. Dondurma, tamamen sertleşene kadar dondurulmalıdır.

  5. Servis Yapın:

    • Dondurma hazır olduğunda, kalıptan çıkarmak için birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından dondurmayı servis yapabilirsiniz.

İpuçları:

  • Farklı meyveler kullanarak değişik tatlar elde edebilirsiniz.
  • Yoğurt yerine süt veya süt alternatifleri kullanarak da dondurma yapabilirsiniz.
  • Dondurmanın daha kremsi bir kıvamda olması için karışıma bir miktar krema ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun! Bu taze ve sağlıklı meyveli dondurma, sıcak yaz günlerinde serinlemek için harika bir seçenektir.

Editör: Mehrican Candemir