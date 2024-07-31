Evde meyveli dondurma yapmak oldukça kolay ve eğlenceli bir süreçtir. İşte basit bir meyveli dondurma tarifi:

Malzemeler:

2 su bardağı taze meyve (muz, çilek, mango, böğürtlen, şeftali gibi)

1/2 su bardağı yoğurt (veya süt)

1/4 su bardağı bal veya şeker (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Meyveleri Hazırlayın: Taze meyveleri yıkayın, kabuklarını soyun (gerekirse) ve doğrayın. Eğer dondurma yaparken kullanacağınız meyveler dondurulmuşsa, doğrudan kullanabilirsiniz. Meyveleri Karıştırın: Doğranmış meyveleri bir karıştırma kabına alın. Üzerine yoğurdu (veya sütü), balı (veya şekeri) ve limon suyunu ekleyin.

Bir mutfak robotu veya blender ile tüm malzemeleri pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın. Dondurma Kalıbına Dökün: Karışımı dondurma kalıplarına veya bir kap içerisine dökün. Eğer dondurma kalıbınız yoksa, küçük plastik kaplar veya silikon kalıplar da kullanabilirsiniz. Dondurun: Sentetik pırlantalar piyasalarda değersizlik endişesi yaratıyor Dondurma kalıplarını dondurucuya yerleştirin ve en az 4-6 saat dondurun. Dondurma, tamamen sertleşene kadar dondurulmalıdır. Servis Yapın: Dondurma hazır olduğunda, kalıptan çıkarmak için birkaç dakika oda sıcaklığında bekletin. Ardından dondurmayı servis yapabilirsiniz.

İpuçları:

Farklı meyveler kullanarak değişik tatlar elde edebilirsiniz.

Yoğurt yerine süt veya süt alternatifleri kullanarak da dondurma yapabilirsiniz.

Dondurmanın daha kremsi bir kıvamda olması için karışıma bir miktar krema ekleyebilirsiniz.

Afiyet olsun! Bu taze ve sağlıklı meyveli dondurma, sıcak yaz günlerinde serinlemek için harika bir seçenektir.