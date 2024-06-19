Kurban Bayramı yaklaşırken evde geçirecek vakit için heyecan dolu bir film önerisi arıyorsanız, işte size özel bir liste! Bu aksiyon dolu filmler, sizi macera ve gerilimle dolu bir dünyaya götürecek. Sıradaki günlerinizi bu nefes kesici yapımlarla renklendirmeye hazır olun:

Exiled (2006) IMDb: 7,2 Eski bir gangster ve onu korumak isteyen dostlarının ölümle burun buruna geldiği sürükleyici bir hikaye. L.A. Confidential (1997) IMDb: 8,2 1950'lerde Los Angeles'ta geçen ve polislerin kendi adalet anlayışlarıyla yolsuzlukları araştırdığı gerilim dolu bir yapım. The Boys dördüncü sezonu başlıyor! Miller's Crossing (1990) IMDb: 7,7 Yasak dönemindeki suç patronunun danışmanı, çeteler arası savaşı engellemeye çalışırken büyük risklerle karşı karşıya kalır. True Romance (1993) IMDb: 7,9 Detroit'te bir genç, aşkıyla birlikte çaldığı kokaini satmaya çalışırken gangsterlerin hedefi haline gelir. Heat (1995) IMDb: 8,3 Profesyonel hırsızlar ve polis arasındaki nefes kesici kovalamacayı konu alan bir başyapıt. Inglourious Basterds (2009) IMDb: 8,4 İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi liderlerine suikast düzenlemeye çalışan bir grup Yahudi ABD askerinin destansı hikayesi. Eagle Eye (2008) IMDb: 6,6 Teknolojinin korkutucu gücünü kullanarak iki yabancının hayatını kontrol altına alan gizemli bir güç hakkında gerilim dolu bir film. Crank (2006) IMDb: 6,9 Suikastçı Chev Chelios'un kalp atış hızını yüksek tutmak için verdiği mücadeleyi konu alan aksiyon dolu bir serüven. The Italian Job (2003) IMDb: 7,0 İtalya'da ihanete uğrayıp ölüme terk edilen bir grup, büyük bir altın soygunu planlar. The Fugitive (1993) IMDb: 7,8 Haksız yere suçlanan bir adamın, gerçek katili bulmak için verdiği mücadeleyi konu alan heyecan verici bir gerilim filmi.

Bu filmlerle Kurban Bayramı'nı evde keyifle geçirebilirsiniz.