Evde baklava yapmak ilk bakışta zor gibi görünse de, püf noktalarını bildiğiniz sürece siz de nefis bir baklava hazırlayabilirsiniz.

İşte evde baklava yapmanın püf noktaları:

Hamur:

  • Baklava hamuru için en önemli unsur unun kaliteli olmasıdır. Yüksek glutenli un kullanmak hamurunuzun daha elastik ve kolay açılır olmasını sağlar.
  • Hamuru yoğururken çok fazla su eklememeye özen gösterin. Yumuşak bir hamur elde etmek için su yerine süt veya yoğurt kullanabilirsiniz.
  • Hamuru yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp en az 30 dakika dinlendirin.
  • Hamuru açarken oklava yerine merdane kullanmak daha iyi sonuç verecektir.
  • Yufkaları çok ince açmamaya dikkat edin. Aksi takdirde baklava pişerken kırılma riski olabilir.

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İç Harcı:

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  • Baklava için ceviz veya fıstık kullanabilirsiniz. Fıstık kullanacaksanız, önceden hafifçe kavurmanız iç harcınıza daha güzel bir aroma katacaktır.
  • Cevizi veya fıstığı çok fazla kırmadan orta boyutta bıçakla doğrayın.
  • İç harcına tarçın, karanfil veya kakule gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Şerbeti:

  • Şerbeti hazırlamak için kullandığınız suyun taze ve kireçsiz olduğundan emin olun.
  • Şerbeti kaynatırken fazla köpük oluşursa kepçeyle alarak temizleyebilirsiniz.
  • Şerbeti soğuk baklavaya dökün.

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Pişirme:

  • Baklavayı fırına vermeden önce üzerine bolca eritilmiş tereyağı sürün.
  • Fırının alt rafında 180 derecede kızarana kadar pişirin.
  • Baklava fırından çıktıktan sonra soğuyana kadar bekleyin ve ardından soğuk şerbet dökün.

Püf Noktaları:

  • Hamuru açarken ve baklavayı katlarken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
  • Baklavayı fırından çıkardıktan sonra hemen kesmeyin. Soğumasını bekleyin.
  • Şerbeti dökmeden önce baklavanın tamamen soğumuş olduğundan emin olun.
  • Baklavayı hava almayan bir kapta saklayabilirsiniz.
Editör: Sude Kula