Evde baklava yapmak ilk bakışta zor gibi görünse de, püf noktalarını bildiğiniz sürece siz de nefis bir baklava hazırlayabilirsiniz.

İşte evde baklava yapmanın püf noktaları:

Hamur:

Baklava hamuru için en önemli unsur unun kaliteli olmasıdır. Yüksek glutenli un kullanmak hamurunuzun daha elastik ve kolay açılır olmasını sağlar.

Hamuru yoğururken çok fazla su eklememeye özen gösterin. Yumuşak bir hamur elde etmek için su yerine süt veya yoğurt kullanabilirsiniz.

Hamuru yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp en az 30 dakika dinlendirin.

Hamuru açarken oklava yerine merdane kullanmak daha iyi sonuç verecektir.

Yufkaları çok ince açmamaya dikkat edin. Aksi takdirde baklava pişerken kırılma riski olabilir.

İç Harcı:

Baklava için ceviz veya fıstık kullanabilirsiniz. Fıstık kullanacaksanız, önceden hafifçe kavurmanız iç harcınıza daha güzel bir aroma katacaktır.

Cevizi veya fıstığı çok fazla kırmadan orta boyutta bıçakla doğrayın.

İç harcına tarçın, karanfil veya kakule gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz.

Şerbeti:

Şerbeti hazırlamak için kullandığınız suyun taze ve kireçsiz olduğundan emin olun.

Şerbeti kaynatırken fazla köpük oluşursa kepçeyle alarak temizleyebilirsiniz.

Şerbeti soğuk baklavaya dökün.

Pişirme:

Baklavayı fırına vermeden önce üzerine bolca eritilmiş tereyağı sürün.

Fırının alt rafında 180 derecede kızarana kadar pişirin.

Baklava fırından çıktıktan sonra soğuyana kadar bekleyin ve ardından soğuk şerbet dökün.

Püf Noktaları:

Hamuru açarken ve baklavayı katlarken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Baklavayı fırından çıkardıktan sonra hemen kesmeyin. Soğumasını bekleyin.

Şerbeti dökmeden önce baklavanın tamamen soğumuş olduğundan emin olun.

Baklavayı hava almayan bir kapta saklayabilirsiniz.