Evde baklava yapmak ilk bakışta zor gibi görünse de, püf noktalarını bildiğiniz sürece siz de nefis bir baklava hazırlayabilirsiniz.
İşte evde baklava yapmanın püf noktaları:
Hamur:
- Baklava hamuru için en önemli unsur unun kaliteli olmasıdır. Yüksek glutenli un kullanmak hamurunuzun daha elastik ve kolay açılır olmasını sağlar.
- Hamuru yoğururken çok fazla su eklememeye özen gösterin. Yumuşak bir hamur elde etmek için su yerine süt veya yoğurt kullanabilirsiniz.
- Hamuru yoğurduktan sonra üzerini nemli bir bezle örtüp en az 30 dakika dinlendirin.
- Hamuru açarken oklava yerine merdane kullanmak daha iyi sonuç verecektir.
- Yufkaları çok ince açmamaya dikkat edin. Aksi takdirde baklava pişerken kırılma riski olabilir.
İç Harcı:
- Baklava için ceviz veya fıstık kullanabilirsiniz. Fıstık kullanacaksanız, önceden hafifçe kavurmanız iç harcınıza daha güzel bir aroma katacaktır.
- Cevizi veya fıstığı çok fazla kırmadan orta boyutta bıçakla doğrayın.
- İç harcına tarçın, karanfil veya kakule gibi baharatlar da ekleyebilirsiniz.
Şerbeti:
- Şerbeti hazırlamak için kullandığınız suyun taze ve kireçsiz olduğundan emin olun.
- Şerbeti kaynatırken fazla köpük oluşursa kepçeyle alarak temizleyebilirsiniz.
- Şerbeti soğuk baklavaya dökün.
Pişirme:
- Baklavayı fırına vermeden önce üzerine bolca eritilmiş tereyağı sürün.
- Fırının alt rafında 180 derecede kızarana kadar pişirin.
- Baklava fırından çıktıktan sonra soğuyana kadar bekleyin ve ardından soğuk şerbet dökün.
Püf Noktaları:
- Hamuru açarken ve baklavayı katlarken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Baklavayı fırından çıkardıktan sonra hemen kesmeyin. Soğumasını bekleyin.
- Şerbeti dökmeden önce baklavanın tamamen soğumuş olduğundan emin olun.
- Baklavayı hava almayan bir kapta saklayabilirsiniz.
Editör: Sude Kula