Hamur tarifi: Lezzetli bir temel

Ev yapımı pizzanın başarılı olması için öncelikle mükemmel bir hamur gereklidir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz pizza hamuru tarifi:

Malzemeler:

500 gram un

1 paket kuru maya (10 gram)

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

250 ml ılık su

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlık:

Kuru mayayı ılık suyla karıştırın ve 5 dakika bekletin. Unu geniş bir karıştırma kabına alın, ortasını açın ve mayalı suyu, şeker, tuz ve zeytinyağını ekleyin. Hamuru yoğurun ve elastik bir kıvam alana kadar yoğurmaya devam edin. Hamuru, üzerini kapatarak yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Sos tarifi: İdeal pizza sosu

Pizza sosu, pizzanın lezzetini belirleyen önemli unsurlardan biridir. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir pizza sosu tarifi:

Malzemeler:

400 gram konserve domates püresi

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı fesleğen

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber (isteğe göre)

Hazırlık:

Zeytinyağını bir tavada ısıtın, sarımsakları ekleyin ve hafifçe kavurun. Domates püresini ekleyin ve karıştırın. Kekik, fesleğen, tuz ve karabiberi ekleyin. Sosu kısık ateşte 15-20 dakika pişirin.

Pizza üzeri için malzemeler

Pizza hamurunu açtıktan sonra, üzerine ekleyebileceğiniz çeşitli malzemeleri hazırlayın:

Önerilen malzemeler:

Rendelmiş mozzarella peyniri

Sucuk, salam, pastırma

Taze sebzeler (mantar, biber, zeytin, domates)

Zeytinyağı ve taze fesleğen

Pizzayı hazırlama ve pişirme

Hazırlık:

Mayalanmış hamuru iki parçaya ayırın ve unlu bir yüzeyde açın. Hamurun üzerine pizza sosunu eşit şekilde yayın. Üzerine rendelenmiş mozzarella peyniri serpin. Tercih ettiğiniz malzemeleri ekleyin.

Pişirme:

Önceden 220°C’de ısıtılmış fırında pizzayı 15-20 dakika pişirin. Pizzanın kenarları altın rengi alana kadar pişirmeye devam edin.

Son dokunuşlar ve servis

Pizzayı fırından çıkardıktan sonra üzerine taze fesleğen ve zeytinyağı gezdirerek servis yapabilirsiniz. Evde hazırladığınız pizza, hem aileniz hem de arkadaşlarınızla keyifli bir yemek deneyimi sunar.

Evde pizza yapımı, yaratıcılığınızı kullanarak farklı tatlar yaratabileceğiniz ve birlikte vakit geçirebileceğiniz eğlenceli bir aktivitedir. Afiyet olsun!