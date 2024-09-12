Muğla Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerini evde de sürdürüyor. 13 ilçede yürütülen evde sağlık hizmetleri kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların huzur ve sağlığını ön planda tutarak kapsamlı destek sunuyor.

24 bin 275 hanede hizmet

Bugüne kadar 24 bin 275 hanede gerçekleştirilen evde bakım hizmetleri, toplamda 396 bin 435 sağlık hizmetini kapsıyor. Bu hizmetler arasında temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, talep eden vatandaşlara diyetisyen ve psikolog desteği de sunuluyor. Ayrıca, yatağa bağımlı veya sağlık sorunları yaşayan bireylerin saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçları da ekipler tarafından karşılanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin evde sağlık hizmetleri, vatandaşların sağlık ve bakım ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak amacıyla aralıksız devam ediyor.