Yoğurt, besin değeri oldukça yüksek ve sağlık için birçok faydası olan bir gıdadır. Hazır yoğurt tüketmek istemeyenler için evde yoğurt mayalamak, hem sağlıklı hem de lezzetli bir alternatif sunar. Evde doğal ve taş gibi yoğurt yapmak, birkaç basit adımla mümkündür. Doğal maya kullanımı ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları ile siz de sağlıklı ve lezzetli yoğurtlar elde edebilirsiniz.

Ancak yoğurt yaparken ana malzemelerin başında süt ve maya geliyor. Evde yoğurt mayanız yoksa endişelenmenize gerek yok. İçine atacağınız bu malzeme taş gibi yoğurt mayalamanızı sağlıyor.

Doğal yoğurt mayası elde etmek için, bir bardak süte yaklaşık 15 adet nohudu kullanabilirsiniz. Cam bir kavanoza 15 adet nohutu yerleştirin. Üzerine kaynatılmış sütü dökün. Bu karışımı bir gün boyunca bezle sararak veya kapalı bir fırında bekletin. Sonuç olarak üstte biriken suyu, maya olarak kullanabilirsiniz.

Bu yöntemle doğal yoğurt mayası elde etmek oldukça kolay ve pratiktir. İlk denemede başarılı olamazsanız endişelenmeyin; maya oluşumu biraz zaman alabilir. Yapmaya devam ettikçe organik mayanız tutmaya başlayacaktır.

Yoğurt Mayalarken Dikkat Edilmesi Gereken Püf Noktaları

Taze, kaliteli ve pastörize edilmemiş süt kullanın. Bu, yoğurdun lezzetini ve kıvamını artırır. Sütü kaynatırken sürekli karıştırarak dibinin tutmasını engelleyin. Sütü aşırı kaynatmaktan kaçının, bu yoğurdun kıvamını olumsuz etkileyebilir. Sütü parmağınızın dayanabileceği sıcaklıkta ısıtın. Bu, mayanın aktifleşmesi için ideal bir sıcaklıktır.

İlk denemede başarı elde edemeyebilirsiniz ancak deneyim kazandıkça daha iyi sonuçlar alacaksınız. Sağlıklı beslenmenin bir parçası olarak ev yapımı yoğurdun keyfini çıkarın!