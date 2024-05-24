Stanford Üniversitesi, Northwestern Üniversitesi ve Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre, pandemi döneminde online alışverişte büyük bir artış yaşandı. Geçen yıl ABD'de, normal harcamalardan 375 milyar dolar daha fazla online alışveriş yapıldı. Bu artışın en büyük sebebi, hibrit ya da tamamen uzaktan çalışan kişiler olarak belirlendi.

Çalışma ve alışveriş arasındaki ince çizgi

Evden çalışmanın getirdiği özgürlük, çalışanların mola anlarını alışveriş yaparak değerlendirmelerine neden oluyor. New Jersey'de bir içerik pazarlamacısı olan Megan Morreale, şirket toplantısı sırasında bir influencer'ın mumunu satın aldığını belirtti. Morreale, "Evde çalışırken suçluluk duygusu tamamen ortadan kalkıyor" diyerek, ofiste asla yapmayacağı bu tür alışverişlerin evde sıradan hale geldiğini vurguladı.

Online alışverişin en yoğun olduğu zamanlar

Adobe'nin verilerine göre, haftalık online harcamalar cuma günleri sabah 10'dan öğlen 1'e kadar zirve yapıyor. Bu zaman dilimi, çalışma haftasının yavaşlayarak sona erdiği anlara denk geliyor. Rakuten'in anketine katılan kadınların dörtte biri, iş saatlerinde internetten alışveriş yaptıklarını ifade etti. Z kuşağı için bu oran yüzde 41'e çıkıyor.

Perakendecilerin stratejik hamleleri

Toronto'da perakende danışmanı olarak çalışan Liza Amlani, büyük perakendecilerin bu trendi fark ettiğini ve ürün tanıtımları ile pazarlama e-postalarını öğlen saatleri ve öğleden sonra 3 gibi zamanladıklarını belirtti. Perakendeciler, algoritma destekli önerilerle tüketicilerin bilinçaltındaki arzularına hitap ediyor ve sepetlere atılan ürünler için indirim teklifleri sunuyor.

Mola yok, ama alışveriş var

Evden çalışanlar için kahve molası, doğum günü kutlaması gibi sosyal etkinlikler yok. Bunun yerine, insanlar online alışveriş sitelerinde geziniyor. Ace Bhattacharjya, bilgisayar ekranındaki işinden iPad Pro'sunda alışveriş sitelerine geçmenin ona yaratıcılık ve enerji verdiğini belirtti. Bu durum, iş ve kişisel zaman arasındaki sınırları belirsizleştiriyor.

Uzaktan çalışma, online alışveriş alışkanlıklarını artırıyor ve milyarlarca dolarlık satışları tetikliyor. Çalışanlar, ofis molaları yerine online alışveriş yaparak zaman geçiriyor.