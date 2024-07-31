İstanbul'da gündüz vakti kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerden birinde hırsızlık yapan dört kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin girdikleri evlerden birinde köpek tarafından izlenmelerine rağmen rahatlıkla hırsızlık yaptıkları anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Bahçeşehir ilçesinde yaşayan F.A.'ya ait eve 26 Temmuz Cuma günü hırsız girdi. Hırsızlar evde buldukları pahalı kol saatleri, altın ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alarak kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada evdeki güvenlik kameraları izlendi. Eve giren dört kişinin hırsızlık yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde kapı kilidini kıran hırsızların kısa süre içinde evde buldukları eşyaları yanlarına alarak kaçtıkları görüldü.

Güvenlik kamera görüntüleri gülümsetti

Görüntülerde evde tek başına bırakılan köpeğin hırsızları meraklı gözlerle dakikalarca izlediği görüldü. Evin salonundaki koltuğa çıkarak hırsızları izleyen köpek zaman zaman kuyruk salladı. Hırsızların evden ayrılmasının ardından köpek koltuktaki uykusuna devam etti.

Hırsızlar kısa sürede çaldıklarıyla birlikte yakalandı

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak dört kişinin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Şeyma U. (22), Ayşe Ç. (25) ile G.Ç. (12) ve S.Ç. (14) gözaltına alındı. Evden çalınan ve şüphelilerle birlikte ele geçirilen, iki kol saati, 3 bin 325 lira, 100 Euro, beş altın bilezik, cep telefonu, üç kolye, kolye ucu mağdura geri verildi.

Hırsızlık Büro Amirliğinde ifade veren şüphelilerden Şeyma U.'nun daha önceden 113 suç kaydı bulunduğu ayrıca beş ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Ayşe Ç.'nin daha önceden 38, G.Ç.'nin 26, S.Ç.'nin ise 11 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklandılar

Emniyette yapılan sorgularında şüphelilerin Başakşehir'de iki, Büyükçekmece'de üç, Bakırköy'de iki, Bağcılar'da bir olmak üzere sekiz ayrı evden hırsızlık olayının failleri olduğu tespit edildi. Şeyma U. ve Ayşçe Ç., Asayiş Şube Müdürlüğünden, yaşları küçük olan G.Ç. ve S.Ç ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.

Dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.