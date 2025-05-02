Everton ile Ipswich Town, 3 Mayıs Cumartesi günü Premier Lig'de karşılaşıyor. Maç saat 17:00'de beIN Connect üzerinden şifreli yayınlanacak.

Everton ile Ipswich Town, İngiltere Premier Lig'in 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmasında karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Maç saat 17:00'de beIN Sports beIN Connect platformundan şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Everton - Ipswich Town maçı yayın bilgileri

İngiltere Premier Lig kapsamında oynanacak olan Everton - Ipswich Town maçı, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak.

Karşılaşma, beIN Sports beIN Connect platformu üzerinden şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Everton - Ipswich Town maçı beIN Connect yayın ve frekans bilgileri

beIN Connect; Türksat uydusu, dijital platformlar ve internet üzerinden erişilebilir. Şifreli yayın yapan bu platform üzerinden maçı izlemek için abonelik gereklidir.

Everton - Ipswich Town maçı nerede oynanacak?

Everton - Ipswich Town karşılaşması, İngiltere'nin Liverpool kentinde bulunan Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.