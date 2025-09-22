Muğla'nın Ula ilçesinde çıkan yangında bir ev ve ahır kullanılamaz hale gelirken, 3 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen yangında bir ev ve ahır kullanılmaz hale gelirken, 3 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti. Olay, 19 Eylül sabah saatlerinde Gölcük Mahallesi'nde gerçekleşti.

3 büyükbaş hayvan telef oldu

Yangın, saat 08.00 sıralarında Salih Yaşar'a ait evde başladı. Yangını gören mahalle sakinleri hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 1 saatte alevleri söndürdü. Ancak yangın sırasında evde kimse bulunmazken, ahırda bulunan 3 inek yanarak hayatını kaybetti.

Yangının çıkış nedeni İnceleniyor

Yangının ardından ev ve ahır kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.