ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden büyük yangınlar, şehrin birçok bölgesine yayıldı. Yangınların ardından çıkan dumanlar, Hollywood’un ünlü isimlerini de etkiledi. Kenan Doğulu ve Beren Saat'in 1.2 milyon dolarlık evleri, yangınlar nedeniyle tamamen kül oldu. Yangınlar, yalnızca büyük maddi hasara yol açmakla kalmayıp, ne yazık ki 16 cana da mal oldu.

Yangınların yıkıcı etkisi devam ediyor

Los Angeles ve çevresindeki yangınlar, günlerdir durmaksızın devam ediyor. Yangının etkisi altında kalan bölge halkı ve ünlü isimler, evlerini kaybetmenin yanı sıra büyük bir travma yaşadı. Kenan Doğulu ve Beren Saat’in de dahil olduğu birçok ünlü, milyonlarca dolarlık malikanelerini kaybetti.

Yangınlarla ilgili Kenan Doğulu’dan gelen ilk açıklama dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, yaşanan felaketten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Bu büyük felaketten sonra hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Bizim için de zor bir süreç ama önemli olan hayatların kurtulması. Evimiz önemli değil” ifadelerini kullandı.

Yangınlar, Hollywood’un en lüks evlerini ve ünlü isimlerin malikanelerini de hedef almış durumda. Birçok ünlü ismin evleri, yangının etkisiyle harabe haline geldi. Yangınların ne kadar büyük boyutlara ulaşacağı ve başka hangi ünlülerin zarar göreceği ise merak ediliyor.