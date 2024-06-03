Bu heyecan verici iş birliği ile Evidea, tüketicilere ilham veren dekorasyon çözümleri sunmayı ve benzersiz bir alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Geniş ürün yelpazesi, stil ve zarafetle buluşuyor

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyonu, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri ve ev ve yaşam olmak üzere toplam 8 ana kategoride ürün yelpazesine sahip Evidea, Doğa Rutkay'ın tarzı ve zarafetiyle buluşarak tüketicilere ilham veriyor.

Doğa Rutkay'ın seçtikleri ile evinize tarz katın

Evidea mağazalarında "Doğa Rutkay'ın Seçtikleri" adlı özel bir alan oluşturuldu. Bu alanda, Doğa Rutkay'ın favori ürünlerini keşfedebilir, evinizde tarz oluşturmak için ilham alabilir, ünlü oyuncunun beğenisi ve tavsiyesi ile hazırladığı seçkiyi takip ederek ev dekorasyonunuzu yeniden şekillendirebilirsiniz.

"Evidea ile evleri güzel hale getirmek için heyecanlıyım"

Doğa Rutkay, Evidea ile olan iş birliği hakkında şunları söyledi: "Evidea ile evleri güzel hale getirmek için heyecanlıyım. Her zaman tarzıma ve zevkime uygun ürünler bulmakta zorlanırdım. Evidea'nın geniş ürün yelpazesi ve benim seçtiğim ürünlerin yer aldığı özel alan sayesinde artık herkes hayalindeki evi oluşturabilecek" dedi.