Evidea, mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri ve ev yaşamı gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu kapsamda, markanın yürüttüğü başarılı pazar araştırmaları sonucunda, tüketicilerin marka ile yan yana görmek istedikleri isim olan Doğa Rutkay, Evidea'nın marka yüzü oldu.

Evidea, Doğa Rutkay'ın stil ve zarafetini, bir evin ihtiyacı olan tüm ürünlerin bulunduğu geniş ürün yelpazesiyle buluşturarak tüketicilere ilham veren dekorasyon çözümleri sunmaya devam edecek.

Mağazalarında "Doğa Rutkay’ın Seçtikleri" adlı özel bir alan oluşturacak olan Evidea, ünlü oyuncunun tarzını ve zevkini yansıtan seçkin ürünleri sergileyecek. Bu özel alan, tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunacak.

Tüketiciler, bu alanda, Doğa Rutkay’ın favori ürünlerini keşfederek evlerinde tarz oluşturmak için ilham alabilecekler. Ünlü oyuncunun beğenisi ve tavsiyesiyle hazırladığı seçkiden ilham alarak ev dekorasyonlarını yeniden şekillendirebilecekler.