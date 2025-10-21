Sakarya’nın Ferizli ilçesinde market alışverişinden dönen 32 yaşındaki B.İ. isimli kadın, evinde kar maskeli bir saldırgan tarafından feci şekilde darp edildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Saldırıyı planlayanlar, kadının arkadaşı ve o arkadaşının eşi çıktı.

Maskeli saldırgan evden kaçtı

20 Ekim günü akşam saatlerinde Ferizli’de yaşayan B.İ., alışverişten dönüp evine girdiği sırada kar maskeli bir erkekle karşılaştı. Saldırgan, genç kadına fiziksel şiddet uygulayarak darp etti ve ardından olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri olayı kısa sürede aydınlattı

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve delillerin incelenmesi sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren kişinin B.İ.’nin tanıdığı R.B. (28) olduğu belirlendi.

Arkadaşının eşiyle birlikte planlamış

Soruşturma derinleştirildikçe, saldırının arkasındaki plan da gün yüzüne çıktı.

R.B.’nin bu olayı, mağdur kadının yakın arkadaşı olan eşi S.A.B. (27) ile birlikte planladığı tespit edildi.

Samsun’a kaçtılar, operasyonla yakalandılar

Olayın ardından çiftin Sakarya’dan kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin izini Samsun’da sürdü.

Düzenlenen operasyonla R.B. ve S.A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Çift, “kasten yaralama”, “konuta izinsiz girme” ve “suç planlamak” suçlamalarıyla emniyete götürüldü.