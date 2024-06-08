Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Köyceğiz'de Kenan Musayev'in uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, C.C.S.'nin Musayev'in adresine gidip uyuşturucu aldığını belirledi. Operasyon sırasında uyuşturucuyu atan C.C.S. yakalanıp, gözaltına alındı.

Adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Kenan Musayev de yakalandı. C.C.S. ifadesinde, uyuşturucuyu Musayev'den satın aldığını kabul etti. Musayev'in evinde yapılan aramada, 2 kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Kenan Musayev, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanırken, C.C.S ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.