Aydın Efeler’de jandarma ekipleri, Ali P.’nin evinde 2 bin 100 sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirdi; şüpheli “Raporum var, ben içiyorum” dedi.

Evinden binlerce hap ve kaçak sigara çıktı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi’nde yaşayan Ali P. (75)’nin evine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 2 bin 100 sentetik ecza hap ve 200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Daha önce de benzer suçtan gözaltına alınan Ali P.’nin evinde o operasyonda 800 adet sentetik ecza hap bulunmuştu. Ali P., jandarmaya verdiği ifadede “Raporum var, ben içiyorum bunları” diyerek kendisini savundu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.