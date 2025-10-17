İzmir Karabağlar’da taksiyle motosikletin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 20 yaşındaki kurye Kaan Mert Sağlam’ın ölümüne neden olan taksi şoförü İsmail Biçici, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 yaşındaki Mert kaza kurbanı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde dün sabaha karşı saat 03.30 sıralarında meydana gelen kazada, taksiyle motosiklet çarpıştı. İsmail Biçici (50) yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi, Gediz Kavşağı’nda dönüş yapmak isterken, Gaziemir yönünden gelen kurye Kaan Mert Sağlam’ın (20) kullandığı 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Sağlam, olay yerinde ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede genç kuryenin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Sağlam’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Taksi şoförü tutuklandı

Kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan taksi şoförü İsmail Biçici, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Biçici, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, emniyet yetkilileri şehir içi hız limitlerine ve dönüş kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca motosiklet sürücülerinin koruyucu ekipman kullanmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.