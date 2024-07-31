Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve av tüfeği tamiri yapmak amacıyla evini atölyeye dönüştüren S.D.’nin adresine baskın düzenledi. Baskında, 22 ruhsatsız silah, suikast tabancası ve diğer silah malzemeleri ele geçirildi. Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kent merkezinde S.D.’nin evini silah tamir atölyesine dönüştürdüğünü belirledikten sonra adrese baskın düzenledi. Aramada, 1 adet suikast tabancası, 13 ruhsatsız tabanca, 7 ruhsatsız av tüfeği, kısa namlulu el yapımı av tüfeği, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, şarjörler, 548 adet tabanca mermisi ve 2 adet dedektör ele geçirildi. Suikast tabancasının üzerinde herhangi bir ibarenin bulunmadığı ve 7,65 çaplı mermilerle kullanıldığı belirlendi.

Elde edilen silahlar ve malzemeler, jandarma ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelenerek, olayın boyutları hakkında bilgi edinilmeye çalışılıyor. Silahların ve tabanca malzemelerinin, suç ve asayiş olaylarında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.

S.D., baskının ardından gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemlerine devam ediliyor. Gözaltı süreci ve sorgulama, olayın detaylarının açığa çıkarılmasına yardımcı olacak.