Temel el aletleri

Çekiç: Duvara çivi çakmak veya basit tamirat işleri için vazgeçilmez.
Tornavida Seti: Farklı başlıkları ile vidaları sıkmak ve gevşetmek için gerekli.
Karga Burun: Küçük parçaları tutmak, bükmek veya kesmek için idealdir.
İngiliz Anahtarı: Farklı boyuttaki somun ve cıvataları söküp takmak için kullanılır.
Metre: Ölçüm yapmak için elinizin altında bulunması gereken bir araç.

Elektrikli aletler

Matkap: Delik açma ve vida sıkma işlerinde oldukça pratik.
Şarjlı Tornavida: Küçük vidalama işlerinde hız ve kolaylık sağlar.
Daire Testere: Ahşap ve diğer malzemeleri kesmek için kullanışlıdır.

Diğer temel ihtiyaçlar

Kablo Bağları: Kabloları düzenlemek ve sabitlemek için kullanılır.
Düz ve Yıldız Allen Anahtarları: Mobilya montajı ve diğer vida türleri için gereklidir.
Elektrik Bandı: Elektrik tamiratlarında güvenlik sağlar.
Su Terazisi: Yüzeylerin düzgün olup olmadığını kontrol etmek için idealdir.
El Feneri: Elektrik kesintilerinde veya karanlık yerlerde çalışırken ihtiyaç duyulur.

Güvenlik ekipmanları

Çalışma Eldiveni: Ellerinizi korumak için mutlaka kullanılmalıdır.
Koruyucu Gözlük: Göze zarar verebilecek işler yaparken kullanılır.
Toz Maskesi: Tozlu ortamlarda çalışırken sağlığınızı korur.

Tamir ve bakım ürünleri

WD-40: Paslanmış veya sıkışmış parçaları yağlamak için kullanışlıdır.
Silikon Tabancası ve Silikon: Sızdırmazlık ve yapıştırma işleri için gereklidir.
Yapıştırıcı ve Bant Çeşitleri: Farklı tamirat işleri için çeşitli yapıştırıcılar ve bantlar bulundurulmalıdır.

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Depolama ve düzenleme

Alet Çantası veya Kutusu: Aletlerinizi düzenli ve erişilebilir şekilde saklamak için kullanışlıdır.
Küçük Parça Düzenleyiciler: Vidalar, çiviler ve diğer küçük parçaları düzenli tutmak için idealdir.

Evde bu temel aletleri bulundurmak, karşılaşabileceğiniz birçok küçük veya büyük tamirat işinin üstesinden gelmenizi sağlar. Hazırlıklı olmak her zaman işleri kolaylaştırır.

Kaynak: Haber Merkezi