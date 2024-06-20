Temel el aletleri

Çekiç: Duvara çivi çakmak veya basit tamirat işleri için vazgeçilmez.

Tornavida Seti: Farklı başlıkları ile vidaları sıkmak ve gevşetmek için gerekli.

Karga Burun: Küçük parçaları tutmak, bükmek veya kesmek için idealdir.

İngiliz Anahtarı: Farklı boyuttaki somun ve cıvataları söküp takmak için kullanılır.

Metre: Ölçüm yapmak için elinizin altında bulunması gereken bir araç.

Elektrikli aletler

Matkap: Delik açma ve vida sıkma işlerinde oldukça pratik.

Şarjlı Tornavida: Küçük vidalama işlerinde hız ve kolaylık sağlar.

Daire Testere: Ahşap ve diğer malzemeleri kesmek için kullanışlıdır.

Diğer temel ihtiyaçlar

Kablo Bağları: Kabloları düzenlemek ve sabitlemek için kullanılır.

Düz ve Yıldız Allen Anahtarları: Mobilya montajı ve diğer vida türleri için gereklidir.

Elektrik Bandı: Elektrik tamiratlarında güvenlik sağlar.

Su Terazisi: Yüzeylerin düzgün olup olmadığını kontrol etmek için idealdir.

El Feneri: Elektrik kesintilerinde veya karanlık yerlerde çalışırken ihtiyaç duyulur.

Güvenlik ekipmanları

Çalışma Eldiveni: Ellerinizi korumak için mutlaka kullanılmalıdır.

Koruyucu Gözlük: Göze zarar verebilecek işler yaparken kullanılır.

Toz Maskesi: Tozlu ortamlarda çalışırken sağlığınızı korur.

Tamir ve bakım ürünleri

WD-40: Paslanmış veya sıkışmış parçaları yağlamak için kullanışlıdır.

Silikon Tabancası ve Silikon: Sızdırmazlık ve yapıştırma işleri için gereklidir.

Yapıştırıcı ve Bant Çeşitleri: Farklı tamirat işleri için çeşitli yapıştırıcılar ve bantlar bulundurulmalıdır.

Depolama ve düzenleme

Alet Çantası veya Kutusu: Aletlerinizi düzenli ve erişilebilir şekilde saklamak için kullanışlıdır.

Küçük Parça Düzenleyiciler: Vidalar, çiviler ve diğer küçük parçaları düzenli tutmak için idealdir.

Evde bu temel aletleri bulundurmak, karşılaşabileceğiniz birçok küçük veya büyük tamirat işinin üstesinden gelmenizi sağlar. Hazırlıklı olmak her zaman işleri kolaylaştırır.