Temel el aletleri
Çekiç: Duvara çivi çakmak veya basit tamirat işleri için vazgeçilmez.
Tornavida Seti: Farklı başlıkları ile vidaları sıkmak ve gevşetmek için gerekli.
Karga Burun: Küçük parçaları tutmak, bükmek veya kesmek için idealdir.
İngiliz Anahtarı: Farklı boyuttaki somun ve cıvataları söküp takmak için kullanılır.
Metre: Ölçüm yapmak için elinizin altında bulunması gereken bir araç.
Elektrikli aletler
Matkap: Delik açma ve vida sıkma işlerinde oldukça pratik.
Şarjlı Tornavida: Küçük vidalama işlerinde hız ve kolaylık sağlar.
Daire Testere: Ahşap ve diğer malzemeleri kesmek için kullanışlıdır.
Diğer temel ihtiyaçlar
Kablo Bağları: Kabloları düzenlemek ve sabitlemek için kullanılır.
Düz ve Yıldız Allen Anahtarları: Mobilya montajı ve diğer vida türleri için gereklidir.
Elektrik Bandı: Elektrik tamiratlarında güvenlik sağlar.
Su Terazisi: Yüzeylerin düzgün olup olmadığını kontrol etmek için idealdir.
El Feneri: Elektrik kesintilerinde veya karanlık yerlerde çalışırken ihtiyaç duyulur.
Güvenlik ekipmanları
Çalışma Eldiveni: Ellerinizi korumak için mutlaka kullanılmalıdır.
Koruyucu Gözlük: Göze zarar verebilecek işler yaparken kullanılır.
Toz Maskesi: Tozlu ortamlarda çalışırken sağlığınızı korur.
Tamir ve bakım ürünleri
WD-40: Paslanmış veya sıkışmış parçaları yağlamak için kullanışlıdır.
Silikon Tabancası ve Silikon: Sızdırmazlık ve yapıştırma işleri için gereklidir.
Yapıştırıcı ve Bant Çeşitleri: Farklı tamirat işleri için çeşitli yapıştırıcılar ve bantlar bulundurulmalıdır.
Depolama ve düzenleme
Alet Çantası veya Kutusu: Aletlerinizi düzenli ve erişilebilir şekilde saklamak için kullanışlıdır.
Küçük Parça Düzenleyiciler: Vidalar, çiviler ve diğer küçük parçaları düzenli tutmak için idealdir.
Evde bu temel aletleri bulundurmak, karşılaşabileceğiniz birçok küçük veya büyük tamirat işinin üstesinden gelmenizi sağlar. Hazırlıklı olmak her zaman işleri kolaylaştırır.