Cumhurbaşkanlığı’nın ilan ettiği 2025 “Aile Yılı” kapsamında, MÜSİAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Aile Dostu İş Yeri Projesi” protokolünü imzaladı. Protokol kapsamında evlenecek çalışanlara 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlara ise 2 net asgari ücret maddi destek sağlanacak.

Vergi ve prim muafiyeti

Sağlanacak destekler, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK primleri açısından muaf tutulacak. Bu sayede işverenler, çalışanlarına sundukları katkıdan vergi ve prim kesintisi yapmadan faydalanabilecek.

MÜSİAD’dan aile vurgusu

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, aile kurumunun toplumun temeli olduğunu vurguladı:

“Güçlü aile, güçlü toplumun temeli; güçlü toplum ise güçlü devletin sigortasıdır. İş dünyasının görevi sadece kâr üretmek değil, toplumsal geleceğe yatırım yapmaktır. Aileye yapılan yatırım, en kârlı yatırımdır.”

Maddi katkı ve kapsam

Özdemir, projeye katılan 1.025 firmanın; evlenecek çalışanlarına 3, çocuk sahibi olacak çalışanlara 2 net asgari ücret desteği sağlayacağını, bir yıl içinde toplamda yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini söyledi.

Bakan Göktaş’tan mesaj

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile dostu ekosistemin toplumsal refah ve demografik istikrar için kritik olduğunu belirtti:

“Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi ailelere sunduğumuz desteklerle aile kurumunu güçlendiriyoruz. Bu protokol, iş dünyasında aile dostu kültürün yaygınlaşmasına öncülük edecek.”

Projenin hedefi ve yaygın etkisi

Aile Dostu İş Yeri Projesi, evliliği teşvik etmeyi, aile kurumunu güçlendirmeyi ve nüfus artışına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bugün itibarıyla 1.025 firma projeye katıldı ve 300 bini aşkın çalışana doğrudan etki sağlandı.