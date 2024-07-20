Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arası ile merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarında çıkan iki ayrı orman yangınının kontrol altına alındığı açıklandı.

Dün saat 18.00 sıralarında Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören ve Kuşdemir köyleri arasındaki orman ile Uşak merkeze bağlı Kayaağıl Köyü yakınlarındaki ormanda iki ayrı yangın çıktı. Yangınlar rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek, yayıldı.

İhbar üzerine her iki ayrı bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye, iş makinası, helikopter ve uçak sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangınlara sabahın ilk saatleriyle birlikte hava müdahalesi başladı.

Alevlerin tehdit ettiği Kızılcaören Köyünde 11 ev tedbir amacıyla tahliye edildi.

Uşak Valisi Turan Ergün, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Banaz Kaymakamı Cuma Emeç ve Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile Banaz ilçesine bağlı Kızılcaören köyüne gelerek yangınla ilgili bölgede inceleme yaptı.

Söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Vali Ergün, yangınlara havadan ve karadan ciddi şekilde müdahale yapıldığını belirterek, “Kızılcaören köyümüzde tedbir amaçlı 11 evi tahliye ettik. Banaz’daki yangına dört helikopter ve iki uçakla müdahale edildi. Karadan da Uşak ve çevre illerden 95 araç 309 personelle müdahale sürüyor. Şu an karadan müdahale devam ediyor” dedi.

Vali Ergün, merkeze bağlı Kayaağıl’da da yine aynı saatlerde çıkan yangına karadan 44 araç ve 112 personelle müdahale edildiğini belirterek, “İki helikopter de oraya müdahale etti. Burada herhangi bir yerleşim yeri tehdidi yok” ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü ise devam iki ayrı noktada devam eden yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Uşak Merkez ve Banaz'da meydana gelen orman yangınlarına havadan müdahale edildiği ve yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.