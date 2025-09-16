AK Parti, boşanmaların artışını engellemek ve aile yapısını güçlendirmek amacıyla evlenecek çiftlere nikah öncesi zorunlu eğitim verilmesi için çalışmalara başladı. Çiftlerin psikolojik ve sosyolojik açıdan desteklenmesini öngören sistemle, sorunlu evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Eğitim ve denetim süreci

Yeni düzenleme kapsamında çiftlere evlilik öncesinde psikolojik ve sosyolojik değerlendirme yapılacak. Sağlık kontrolüne benzer şekilde uygulanacak süreçte, olası problemler daha en başta tespit edilmeye çalışılacak.

Yanlış evliliklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, kurulacak danışmanlık mekanizmasıyla muhtemel sorunlar erken dönemde belirlenerek yanlış evliliklerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca, evlilik sonrası da çiftlere danışmanlık desteği sağlanarak anlaşmazlıklara çözüm bulunacak.

“Güçlü aile yapısı için büyük bir adım”

Parti kaynakları, evliliklerde gizlenen psikolojik sorunlar veya sosyoekonomik farklılıkların ilerleyen süreçte boşanmalara yol açtığını belirtti. Kaynaklar, “Evlilik öncesi psikososyal destek sistemi ile çiftlerin şeffaf olması sağlanabilir. Bu güçlü aile yapısı için büyük bir adım olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştay Erzurum’da yapılacak

Projeyi hızlandırmak için AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde cuma günü Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan uzmanlar ile akademisyenler katılacak.