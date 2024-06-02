Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılında 565 bin 435 çift evlenirken, bu sayı 2022'ye göre %1,82 azaldı. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını gösteren kaba evlenme hızı binde 6,63 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 171 bin 881 oldu ve bu 2022'ye göre %5,79 düşüş anlamına geliyor. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını gösteren kaba boşanma hızı ise binde 2,01 olarak gerçekleşti.

Ortalama evlenme yaşı yükseliyor

Ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,3, kadınlarda ise 25,7'ye yükseldi. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı 2,6 yaş olarak gerçekleşti.

Kilis evliliklerde zirvede, gümüşhane en altta:

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il binde 8,09 ile Kilis oldu. Kilis'i binde 7,81 ile Aksaray ve binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi binde 4,82 ile Tunceli ve binde 4,98 ile Malatya izledi.

Yabancı damatlar ve gelinler

Toplam evlenmelerin %1,1'ini yabancı damatlar, %5,5'ini ise yabancı gelinler oluşturdu. Yabancı damatlar arasında en çok Almanlar (%21,9), Suriyeliler (%19,2) ve Avusturyalılar (%5,1) yer aldı. Yabancı gelinler arasında ise en çok Özbekler (%12,0), Suriyeliler (%11,3) ve Azerbaycanlılar (%9,1) yer aldı.

İzmir boşanmada zirvede, Hakkari en altta

Kaba boşanma hızının en yüksek olduğu il binde 3,05 ile İzmir oldu. İzmir'i binde 2,94 ile Antalya ve binde 2,80 ile Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi binde 0,44 ile Şırnak ve binde 0,55 ile Muş izledi.

Boşanmaların %33,4'ü ilk 5 yılda

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılında gerçekleşen boşanmaların %33,4'ü evliliğin ilk 5 yılı, %21,7'si ise 6-10. yılı içinde gerçekleşti.

Çocuklar boşancın en büyük mağdurları

Son bir yıl içindeki boşanma olaylarından 171 bin 213 çocuk etkilendi. Boşanma davaları sonucunda çocukların velayetinin %74,9'u anneye, %25,1'i ise babaya verildi.