Avukat Nimet Türe, evlilik birliğini sonlandıran sebeplerin genel ve özel olarak ikiye ayrıldığını belirtti. Evliliğin temelden sarsılmasında birçok konu başlığının bulunduğunu ifade eden Türe, bunlardan birinin ekonomik şiddet olduğunu vurguladı. Eşlerden birinin cimri davranışlarının boşanma aşamasında ağır kusur olarak değerlendirildiğini söyleyen Türe, “Ekonomik şiddet, evde beyaz eşya almama, kışın doğal gazı azaltma veya eşe yetersiz harçlık verme gibi durumlarla kendini gösterebilir” dedi.

Yargıtay kararları ekonomik şiddeti destekliyor

Yargıtay’ın güncel kararlarında, ekonomik sıkıntıya neden olan aşırı cimri davranışların boşanma davasında kusur olarak nitelendirildiğini belirten Türe, “2020 sonrası Yargıtay kararlarında, eşine karşı aşırı cimri davranış sergileyen kişinin boşanmada ağır kusurlu olduğu görülmektedir” ifadelerini kullandı.

Cimri davranışlar manevi şiddet oluşturuyor

Türe, Yargıtay’ın bir kararında kocanın doğalgazı keserek eşini piknik tüpüyle yemek yapmaya zorlamasının manevi ve ekonomik şiddet oluşturduğunu dile getirdi. Bu tarz durumların boşanma davalarında ağır kusur sayıldığını belirten Türe, eşin maddi ve manevi tazminat alabileceğini söyledi. Evlilik birliğinin sarsılması durumunda, ekonomik şiddet mağduru olan eşin durumu tanıklar veya bilirkişi ile ispat edebileceğini vurguladı.