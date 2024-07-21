Krizler, evlilikler üzerinde hem olumsuz hem de fırsatlar yaratabilen etkilere sahiptir. Uzmanlara göre, doğru iletişim kurulması evliliklerin bu zorlu süreçleri atlatmasını kolaylaştırabilir.

Uzmanlar, kriz dönemlerinde evliliklerin korunması için temel bir unsurun sağlıklı iletişim olduğunu belirtiyorlar. Sağlıklı bir iletişim, çiftlerin birbirlerine duygularını açıkça ifade etmelerini ve karşılıklı anlayışı artırmalarını sağlar. Bu durum, krizin neden olduğu stres ve belirsizliklerle baş etmede önemli bir destek olabilir.

Kriz dönemleri

Uzmanlar, ekonomik ve sosyal kriz dönemlerinde aile içi şiddetin ve boşanmaların artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Bu tür stresli zamanlarda, evliliklerdeki iletişim kalıpları ve dayanışmanın önemi daha da belirgin hale geliyor. Sağlıklı bir evlilik, bu tür zorluklar karşısında çiftlere güçlü bir dayanak sağlayabilirken, sorunlu ilişkiler daha büyük krizlere dayanmada zayıf kalabiliyor.

Çiğdem Demirsoy'a göre, doğal afetler, ekonomik sarsıntılar ve benzeri sosyal krizler, evlilikler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu tür durumlar, çiftler arasında stresi artırabilir ve ilişkiyi zorlayabilir. Ancak doğru iletişim ve dayanışma ile bu tür krizlerin evlilik için bir fırsata dönüşebileceği de belirtiliyor.

Uzmanından tavsiye

Uzmanlar, kriz dönemlerinde evlilikleri güçlendirmek için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Kriz durumlarına hazırlıklı olmak ve ilişkiyi güçlü kılmak.

Var olan sorunları ihmal etmeden çözüme kavuşturmak.

İlişkide iş birliği yaparak somut çözümler üretmek.