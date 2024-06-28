Efeler Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, meydana gelebilecek olumsuzlukların ve yangınların yaşanmaması için sıkı tedbirler almaya devam ediyor.

CHP’Lİ EVRİM KARAKOZ AYDIN’DAKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE KALICI ÇÖZÜM İSTEDİ

AKP, MİLLETİ ELEKTRİK ŞİRKETLERİNİN İNSAFINA TERK ETTİ : “SAYAÇ DÖNSÜN, PARA GELSİN, VATANDAŞ NE YAPARSA YAPSIN”

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karagoz, Aydın’daki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların yaşadıkları mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyarak hükümete çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

Aydın’da özellikle yaz aylarında saatlerce süren elektrik kesintileri nedeniyle büyük mağduriyetler yaşayan vatandaşlar sorunlara kalıcı çözüm üretilmemesi nedeniyle elektrik dağıtım şirketine tepki göstermeye devam ediyor.

TBMM Genel Kurul’unda yaptığı konuşma ile Aydınlı vatandaşların elektrik sorununa dikkat çeken Karakoz, AKP hükümetine ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına çözüm üretilmesi çağrısında bulundu.

“AYDINLILARI 40 DERECE SICAKLIKTA ELEKTRİKSİZ YAŞAMLA SINIYORLAR”

CHP’li Evrim Karakoz konuşmasında Aydın’daki sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, “Sıcaktan bunalan vatandaşlarımız klima ve soğutuculara en çok ihtiyaç duydukları dönemde hemen her gün saatlerce süren elektrik kesintilerine maruz bırakılıyor. Evlerde, işyerlerinde gıdalar bozuluyor, beyaz eşyalar arızalanıyor; esnaf, sanayici iş yapamıyor.” dedi.

Karakoz, konuşmasının devamında şunları söyledi:

“ACARLAR 10 YILDIR ÇÖZÜM BEKLİYOR”

"Sayaç dönsün, para gelsin mantığıyla iş yapan elektrik şirketleri sorunlara kalıcı çözümler üretmiyor. Örneğin, İncirliova Acarlar beldemizde 10 yıldır her yaz elektrikleri kesilen hemşehrilerimiz bu çilenin artık son bulmasını istiyor.”

“AKP, MİLLETİMİZİ DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN İNSAFINA TERK ETTİ”

“Milletimizi elektrik şirketlerinin insafına terk eden AKP'ye çağrımızdır. Dağıtım şirketlerini denetleyin ve uyarın, bu problemi çözün. Aksi hâlde, vatandaşı elektriksiz bırakan âciz bir iktidar olarak tarihe geçeceksiniz.”