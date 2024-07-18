Ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatı 1,5 milyar doları aştı. Anti-damping soruşturmasının sektöre etkisini EVSİD Başkanı Talha Özger değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - Geçtiğimiz yılı 3,2 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan ev ve mutfak eşyaları sektörü, 2024 yılı ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5,2 düşüşle 1,52 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün kilogram birim fiyatı ise geçen yılın aynı aylarına oranla yüzde 1,6 düşüşle 3,8 dolara geriledi.

Açıklanan rakamları değerlendiren Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger, dünya genelinde daralmaların, korumacılık tedbirlerinin arttığı bir dönemden geçtiklerini belirterek, kendilerinin de olumsuz şekilde etkilendiklerini kaydetti. Sektördeki en büyük sorunun paslanmaz çelikteki anti-damping soruşturmasının başlatılması olduğuna dikkat çeken Özger, "Paslanmaz çelik ham maddesi kullanan üretici ihracatçılar olarak bu soruşturmanın ivedilikle kapatılması için gerekli başvuruları yapacağız. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Üretimi olmayan bir ham maddenin anti-dampingi olmaz, ek vergisi hiç olmaz. Biz ek vergiyle zaten on yıldır mücadele ediyoruz. Bu mücadelemize durmadan, yılmadan devam edeceğiz." diye konuştu.

EVSİD Yönetim Kurulu Başkanı Özger, "Hedefimiz, ihracatımızı en az 2023 seviyelerinde kapatmak. Bu amaçla heyetler ve fuarlar aracılığıyla çeşitli girişimlerde bulunuyoruz. dedi. EVSİD'in; Panama, Avustralya, Çin, Malezya ve Özbekistan'da fuar ve heyet çalışmaları düzenleyeceğini belirten Özger, bu etkinlikler aracılığıyla uluslararası satın almacılarla ilişkileri güçlendirerek ihracata katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.