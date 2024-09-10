Evyap, Türkiye’nin lider kişisel temizlik, kişisel bakım ve hijyen şirketi olarak 100 yıla yaklaşan köklü geçmişiyle, ERA Research & Consultancy ile birlikte yürüttüğü marka algısı ve itibar araştırması sonucunda "İtibarlı Baykuş" kategorisinde altın ödüle ulaştı. Bu araştırma, Evyap’ın güçlü kurum kültürünü genç kuşaklara daha iyi anlatma, marka sadakatini pekiştirme ve itibarı artırma amacıyla gerçekleştirildi.

Baykuş Ödülleri töreni

12. kez düzenlenen Baykuş Ödülleri, Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 18 farklı kategoride ödüller dağıtılırken, "Akademik Baykuş", "İletişimci Baykuş", "Global Baykuş" ve "İtibarlı Baykuş" gibi kategoriler öne çıktı. Törene, araştırma, reklam, pazarlama ve marka dünyasından birçok profesyonel katıldı.

Evyap’ın 100 yıllık köklü geçmişi ve başarıları

Evyap, Türkiye’nin kişisel temizlik, bakım ve hijyen sektöründe en tanınan markalarından biri olarak liderliğini sürdürüyor. Duru, Arko Nem, Arko Men, Emotion, Blade, Evy Baby gibi güçlü markaları ile tanınan şirket, Türkiye’nin ilk 100 sanayi şirketi arasında yer alıyor. Türkiye, Mısır ve Malezya’da üretim tesisleri bulunan Evyap, inovatif ürün geliştirme çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Evyap’ın köklü geçmişi, yenilikçi vizyonu ve müşteri odaklı stratejisi, markayı sektöründe öncü konuma getirirken, kazandığı bu ödül de şirketin itibarını daha da pekiştiriyor.