Spor ve e-spor tutkunlarının buluşma noktası olan bu etkinlik, spor sektöründeki yenilikleri ve bilgileri ziyaretçileriyle buluşturacak.

Expo Sport 2024, Türkiye’de ikinci kez düzenlenen bu türdeki fuar, spor dünyasının farklı dallarını bir araya getirerek ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunacak. Fuar, spor endüstrisinin yanı sıra e-spor alanındaki gelişmeleri de gözler önüne serecek.

Fuar boyunca düzenlenecek önemli etkinlikler ise şu şekilde:

Npc Pro Qualifier Türkiye: 19-22 Eylül tarihlerinde, vücut geliştirme ve fitness sporcularının mücadele edeceği bu prestijli yarışma, fuarın dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak.

Raise The Roof Dance Battle: 19-20 Eylül tarihlerinde, dans tutkunlarının yeteneklerini sergileyeceği bu etkinlik, enerjik ve renkli gösterilere ev sahipliği yapacak.

Elite Fitness Games Crossfit: 20-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan bu etkinlik, crossfit sporcularının yeteneklerini ve dayanıklılıklarını test edecek.

UFA Fight Kickboxing: 21-22 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan bu mücadele, kickboxing severler için heyecan dolu dövüşlere sahne olacak.

Expo Sport 2024, spor ve e-spor dünyasında yer almak isteyen herkes için bilgi edinme ve deneyim kazanma fırsatını sunacak. Fuar, ziyaretçilere sporun çeşitli dallarını keşfetme imkanı sağlayacak ve sektördeki en son gelişmeleri takip etme şansı verecek.