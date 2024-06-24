İSTANBUL (AA) - Ernst&Young'ın (EY) düzenlediği "Girişimci Kadın Liderler Programı 2024" başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlerini büyütme hedefi ve gelişim potansiyeli olan girişimci kadınları bir araya getirerek uluslararası pazarlara açılma, rekabet avantajı sağlama ve uzun vadeli değer yaratma gibi konularda destek olmayı amaçlayan programa başvurular, 15 Ağustos'a kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

Şirket, programla bugüne kadar toplam 70 kadın girişimciye destek verdi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek program, katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentörlük ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor.

Tamamen ücretsiz olan programla bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimcilerin, iş dünyasının liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketin kaynaklarına erişmelerine, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmelerine ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerine imkan sağlanıyor.

- "Sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeli sağladığına inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı, Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, dünyaya açılmak isteyen girişimci kadınları programa başvurmaya davet ettiğini belirterek, girişimci kadınların dünyanın her yerinde çeşitli zorluklarla karşılaşabildiğini ve potansiyellerini ortaya çıkarmakta güçlük yaşayabildiklerini aktardı.

Pogramla kadın girişimcilere stratejik konularda yeni bir bakış açısı sunarak, potansiyellerinin tamamını ortaya çıkarabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Belviso, "Kadın girişimcilerin iş dünyasında son derece kritik bir rol oynadıklarının bilinciyle, özellikle Türkiye'de desteklenmelerinin ülkemiz için önemli bir sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeli sağladığına inanıyoruz. Kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi ve büyüme yolunda desteklemeyi hedeflediğimiz bu programla Türkiye'nin gelişimine sağladığımız katkıları artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.