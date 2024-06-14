İSTANBUL (AA) - Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi Ernst&Young (EY), sigortacılık sektörüne yönelik yapay zeka tabanlı aktüeryal çözümler geliştiren Lumnion ile sektörün gelişimini desteklemek amacıyla stratejik işbirliği başlattı.



EY açıklamasına göre, gerçekleştirilen işbirliğiyle sigortacılık fiyatlandırması alanında yapay zeka destekli sigorta fiyatlandırma platformunu kullanarak makine öğrenimi tabanlı risk modellemesi ve fiyatlandırma yönetimi yapılmasına olanak sağlanacak.



Ayrıca, sektöre yönelik yeni nesil analitik ve regülasyonlar doğrultusunda şekillenen sigortacılık sektöründe iş süreçlerinin buna uygun hale getirilmesi ve süreçlerin optimizasyonu konularında yazılımlar ve çözümler geliştirilecek.

Yapılan çalışmalarla sektör ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak, sektörü daha çevik bir hale getirmek ve fiyatlandırma alanında ileride gündeme gelecek farklı regülasyonlara uygun bir şekilde sürecin takip edilmesi ve raporlanabilmesi konularında da şirketlere destek olunması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Finansal Risk Yönetimi Hizmetleri Şirket Ortağı Ezgi İvecan, şirket olarak sigortacılık alanındaki tecrübeleri ve analitik yetkinlikleri sayesinde UFRS 17 dönüşümünde lider danışmanlık şirketi olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

İvecan, "Dijitalleşme ve çevresel faktörlerin etkisiyle riskten korunmaya olan ihtiyacın ve dolayısıyla sigortaya olan ihtiyacın artarak devam ettiği günümüzde Lumnion'un yapay zeka tabanlı yenilikçi teknolojilerini ve EY'nin uzmanlığını bir araya getirerek, sektörün yeniden şekillendiği bu dönemde sigorta şirketlerinin çeviklikle daha doğru ve hızlı kararlar alabilmelerine olanak sağlayacak en üstün hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Sigortacılık sektöründe dijitalleşmenin öncüsü olmak ve daha iyi bir sigortacılık deneyimi sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Lumnion Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Tabakoğlu da EY ile gerçekleştirdikleri işbirliğiyle sigortacılık sektörünü çok daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Tabakoğlu, "Yeni nesil makine öğrenimi algoritmaları ile aktüeryal risk modellemesinden, saha fiyatlandırma yönetimine ve dış veri ile davranışsal fiyatlandırmaya kadar çalışan modülleri bulunan, yapay zeka tabanlı platformumuz ile bugüne kadar sektöre verdiğimiz hizmetlerimizi geliştirerek müşterilerimizin iş süreçlerini yeni regülasyonlara göre uygun hale getirebilmelerini sağlayacağız. Ayrıca karşılıkların hesaplanması, raporlama süreçlerinin optimizasyonu ve otomatikleşmesi konularında da EY ile çalışmalarımızı hızlandıracağız." açıklamalarında bulundu.