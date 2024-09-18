Türkiye’nin İstanbul şehrinde gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, bölücü terör örgütü PKK/PYD’nin üst düzey sorumlularından biri olan ‘Haydar Ali Cuma’ kod adlı İmad Al-Halaf yakalandı. Suriye uyruklu teröristin, yasadışı yollarla Türkiye’ye girdiği ve sahte bir kimlik kullandığı belirlendi.

Sınırın ötesinden tehditler sürüyor

Son yıllarda, PKK/KCK ve Suriye’deki PYD/YPG yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlar, örgütü ciddi anlamda sıkıştırmış durumda. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uluslararası Risk Analiz Grupları, yasadışı geçiş yapan üst düzey teröristlerin takibi için çalışmalarını sürdürüyor. İmad Al-Halaf’ın İstanbul’a girdiğine dair istihbarat bilgileri alındıktan sonra, emniyet güçleri hızla harekete geçti.

Kamışlı'da görevliydi

Al-Halaf’ın, Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinde örgütün önemli isimleri arasında yer aldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gerçekleştirilen derinlemesine soruşturmada, Al-Halaf’ın PKK/YPG’den aldığı talimatlarla İstanbul’da eylem planları yaptığı belirlendi.

Sahte kimlik ile gizlenmeye çalıştı

Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra dikkat çekmemek için Filistinli bir kişi adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı öğrenilen terörist, İstanbul polisi tarafından sürekli olarak izlenmeye alındı. Teröristin saklandığı adres tespit edilerek, özel harekat timleriyle birlikte gerçekleştirilen baskında yakalandı.

Dijital materyallerde çarpıcı bulgular

Yapılan operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan İmad Al-Halaf’ın, PYD/YPG içerisinde 9 yıldan fazla süredir faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Ele geçirilen dijital materyallerde, Al-Halaf’ın Suriye kırsalında PYD/YPG saflarında çekilmiş fotoğrafları bulundu. Teröristin silahlı eğitim aldığı ve örgütün özel kuvvetleriyle birlikte fotoğraflarının olduğu belgelere ulaşıldı.

Soruşturma devam ediyor

Yakalanan terörist, PKK/YPG için Suriye'de ideolojik ve silahlı eğitim almış. Ayrıca, örgüt için tünel ve menfez kazma faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Al-Halaf’ın, patlayıcı maddeler üzerine eğitim alıp almadığı ise araştırılıyor. Emniyet birimleri, Al-Halaf’ın Türkiye’ye girişine yardım eden kişi veya kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.