Türkiye’nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki davada yeni bir gelişme yaşandı. Ehliyetsiz kullandığı aracıyla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’u ABD’ye kaçıran Eylem Tok’un yeniden hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Oğlunu yurt dışına kaçırmıştı

17 yaşındaki Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarptı ve bu kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır’a, ardından ABD’ye kaçırıldı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma", Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçlarından yakalama kararı çıkarmış ve ikilinin kırmızı bültenle aranmasını talep etmişti.

Türkiye iadelerini istemişti

Geçtiğimiz ay, Türkiye anne ve oğlunun ABD’den iadesini istemişti. 14 Haziran'da ABD’nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok, ABD’de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

Yeni gelişme: 11 Eylül’de hakim karşısına çıkacak

Yargı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Eylem Tok’un 11 Eylül saat 14.15’te Boston’daki Massachusetts Bölge Mahkemesi’nde yapılacak karar duruşmasına katılacağı bildirildi. Tok hakkındaki Türkiye’ye iade kararının bu duruşmada netleşmesi bekleniyor.