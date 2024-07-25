Mart ayında ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Mısır'a, ardından ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için hazırlanan taslak metin ortaya çıktı.

Eylem Tok iade edilecek

11 Eylül Çarşamba günü saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili karar verilecek. Gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından Mehmet Sümer'in ulaştığı taslak raporu paylaşarak Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edileceğini duyurdu.

Rota oluşturuldu.

Eylem Tok Türkiye'ye iade ediliyor.



Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 11 Eylül'deki duruşma öncesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Eylem Tok'un iadesini onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell’e sundu. Taslak metinde Tok’un… https://t.co/AXMbLNMPCv — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) July 25, 2024

Taslak metnin detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylem Tok'un iadesini onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sundu. Taslak metinde, Tok'un Türkiye'ye iade edilme gerekçeleri açıklandı. Hakim, Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Delil Yeterliliği: "Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum."

Gözetim Kararı: "ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisinin bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim edilmesine karar verdim."

SON DAKİKA:



Eylem Tok'un Türkiye'ye iade taslak kararı yazıldı!!



Eylem Tok dosyasına, savcının önerilen karar metni olarak, altında hakimin adının bulunduğu bir metin girdi. 11 Eylül'de yapılacak duruşma olmuş gibi yazılan metinde, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar… pic.twitter.com/EoUrJ5Zjtp — mehmet sumer (@mehmetsumer_) July 25, 2024

Sürecin devamı ve beklentiler

VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'in duyurduğu taslak karar, duruşmadan bir buçuk ay önce kamuya açık bir ortamda paylaşıldı. Bu karar, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi yönünde önemli bir adım olarak görülüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın nihai kararı vermesi bekleniyor.