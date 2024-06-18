İstanbul Kemerburgaz'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazanın ardından yurt dışına kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, ABD'de yakalandı ve bugün hakim karşısına çıkacaklar.

Kazanın ardından kaçış ve yakalanma süreci

1 Mart'ta İstanbul Kemerburgaz'da ehliyetsiz kullandığı araçla ölümlü bir kazaya sebebiyet veren Timur Cihantimur, annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a, ardından ABD'ye kaçtı. Anne-oğul için kırmızı bülten çıkarıldı ve kısa sürede yakalandılar. Bugün, Türkiye'nin iade talebi Boston'da saat 18:00'de başlayacak olan duruşmada değerlendirilecek.

İade sürecindeki belirsizlikler

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ABD vatandaşı olması nedeniyle Türkiye'ye iade edilip edilemeyeceği konusu belirsizliğini koruyor. Türkiye Cumhuriyeti ve ABD arasındaki suçluların geri verilmesi anlaşmasının 4. maddesi, tarafların kendi vatandaşlarını iade etmeye zorlanamayacağını belirtiyor. Ancak ABD, gerekli gördüğü takdirde kendi vatandaşını iade edebilir. Bu durumda, Cihantimur’un iadesine dair son kararı ABD verecek.

Eylem Tok sınırdışı edilebilir

Eylem Tok’un pasaport süresi Kasım 2024’te dolacak. Eğer iade süreci uzarsa, Tok “Seyahat belgesi geçersiz kişi” statüsüne düşebilir ve ABD tarafından sınır dışı edilebilir.

Türk kuryenin dikkatiyle yakalandılar

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ’ın aktardığına göre, Boston'da kaldıkları rezidansa yakın bir restorandan sürekli sipariş veren Eylem Tok ve oğlu, kapıya gelen Türk kuryenin dikkati sayesinde yakalandı. Türk kurye, yemeği teslim ettikten sonra polise ihbarda bulundu ve anne-oğul kısa sürede yakalandı.