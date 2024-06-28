İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un yol kenarında park halinde bulunan 3 adet ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Kaçış ve yakalanma süreci

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD'de yakalanarak gözaltına alındı. ABD'de yakalanma anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, John Joseph Moakley Boston Federal Mahkemesi savcılığına Eylem Tok'un Türkiye’ye iadesi için resmi yazı gönderdi.

Anne Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, 14 Haziran günü Boston'da yakalanıp gözaltına alındı. Boston polisinin göğüs kamerasından ters kelepçelenme görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde ilk olarak Timur Cihantimur'un ters kelepçelenmiş halde polis otosuna getirilişi görülüyor.

Cihantimur'un üst araması gerçekleştirildikten sonra ekip otosuna bindiriliyor.

Daha sonrasında Eylem Tok'un da ters kelepçeli şekilde gözaltına alındığı görüntüleri ortaya çıkıyor.

Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok, ABD'de yakalanarak gözaltına alındı. ABD'de yargılanma süreci devam eden anne ve oğulun, Türkiye'ye iade edilmeleri için ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi işlemler başlatıldı. ABD'de Boston Federal Mahkemesi'nde görülen davada, Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için gerekli yazışmalar yapıldı.