İstanbul’da Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan kazaya karışan ve oğlu Timur Cihantimur'u ABD’ye kaçıran Eylem Tok, bugün TSİ 21.00’de ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

İade kararı neden gündeme geliyor?

Eylem Tok, ABD’de turist vizesiyle en fazla 6 ay kalabiliyor ancak giriş izni süresi hakkında net bilgi bulunmuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye’ye iadelerinin uygun olduğu yönündeki görüşünün ardından görülecek ilk duruşmada, hakimin Eylem Tok’un iadesi konusunda bir karar verebileceği ifade ediliyor. Tok’un, ABD’de kaçak kalmasından dolayı iade edilmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

İstanbul’daki trafik kazasıyla ilgili dava ise Boston’da görüşülecek.