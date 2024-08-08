Ehliyetsiz araç kullanırken Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u yurt dışına kaçıran yazar Eylem Tok'un, mahkemeye sunduğu mektup gün yüzüne çıktı. Tok, mektubunda sağlık sorunlarından ve ABD'de kurmayı planladığı yeni hayattan bahsederek, yaşadığı zorlukları anlattı.

Tok, mahkemeye avukatı aracılığıyla sunduğu mektupta şu ifadelere yer verdi: "Yemek yemekte, uyumakta zorluk çekiyorum. Yiyecekleri midemde tutamıyor ve önemli miktarda kilo kaybediyorum. 4 yıl önce epilepsi hastası oldum, hapishanede iki kez nöbet geçirdim. ABD’de oğlumla birlikte dil okuluna yazılıp sonunda bir galeri açmayı umuyordum."

Tok'un bu planları, yaşanan trajik olaylar ve mahkeme süreciyle kesintiye uğradı. Şimdi, adaletin yerini bulması bekleniyor.